Educación Artística. Semana de las Artes 2025: expresión y creatividad en un solo escenario

La presente edición inició este lunes. La agenda continúa en las jornadas del 4 , 6 y 7 de noviembre en Ciudad Cultural.

El Ministerio de Educación de Jujuy a través de la Modalidad de Educación Artística invita a toda la comunidad educativa a participar de una nueva edición de la Semana de las Artes 2025, a llevarse a cabo en sede de la Ciudad de las Artes en Ciudad Cultural de la capital provincial.

Durante cuatro días, este espacio emblemático se llenará de color, música, danza, teatro y artes visuales, con la participación de escuelas secundarias de arte y orientadas, terciarias y de nivel superior de toda la provincia.

La Semana de las Artes, es un encuentro pensado para celebrar la creatividad, el trabajo colectivo y el valor de la educación artística como motor de expresión, inclusión y transformación social.

Invitamos a toda la comunidad a recorrer, disfrutar y acompañar a quienes día a día dan vida al arte desde sus aulas.