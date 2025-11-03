Noticias de Jujuy

Educación Técnico Profesional. Segunda Mesa de Gestión para directores de Formación Profesional

Jujuy
Segunda Mesa de Gestión para directores de Formación Profesional

La actividad permitió intercambiar experiencias, analizar desafíos y definir estrategias conjuntas orientadas a mejorar la calidad de la educación técnica en la provincia.

A través de la Dirección de Educación Técnico Profesional, el Ministerio de Educación de Jujuy llevó a cabo el jueves 30 de octubre la Segunda Mesa de Gestión para Directores de Formación Profesional, con el propósito de continuar fortaleciendo las políticas prioritarias en el ámbito de la educación técnica de la provincia.

Durante el encuentro se abordaron temas centrales para la gestión educativa, entre ellos la dimensión administrativa y organizativa institucional, la constitución y fortalecimiento de Cooperadoras Escolares, y la carga y actualización del Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional (ETP).

Participaron de la jornada el responsable de la Unidad Normalizadora, Emanuel Alarcón; y el referente del Programa Cooperadoras Escolares, dependiente de la Secretaría de Políticas Socioeducativas, Marcelo Llanes.

La actividad permitió intercambiar experiencias, analizar desafíos y definir estrategias conjuntas orientadas a mejorar la calidad de la educación técnica en la provincia.

De esta manera, la Dirección de Educación Técnico Profesional reafirma su compromiso con la formación de profesionales capacitados para enfrentar los desafíos del mundo laboral actual, impulsando una gestión educativa sólida, participativa y de calidad.

También podría interesarte
Jujuy

INPROJUY. Jujuy será sede del Sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Unificada…

Jujuy

Impulsando el deporte femenino. Se desarrolló el 1° Torneo de Keeper Kombat»

Jujuy

Cultura. Se inaugura la cuarta edición de la muestra colectiva de artes visuales

Jujuy

Cultura. Una charla virtual enfocada en el potencial del turismo chino en Jujuy

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.