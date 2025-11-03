Impulsando el deporte femenino. Se desarrolló el 1° Torneo de Keeper Kombat»

Niñas, jóvenes y adultas arqueras de fútbol, de toda la provincia, participaron de la primera edición de “Keeper Kombat”, organizado por la Secretaría de Deportes, a través de la dirección de Deportes de la Mujer, como parte de las políticas deportivas promovidas por el gobierno de la provincia.

Las alternativas del evento fueron desarrolladas en el estadio La Tablada, iniciando un taller técnico-formativo dirigido por los reconocidos referentes, Matías Llanos, Leonardo Benítez, y Carlos De Giorgi, con aspectos reglamentarios específicos y entrada en calor guiada.

Luis Calvetti, Secretario de Deportes, destacó “la importante convocatoria de este primer torneo, para el fortalecimiento del deporte femenino».

Ponderó la colaboración de la Liga Jujeña de Fútbol, la Escuela de Árbitros que contribuyeron a la organización, reafirmando «el compromiso gubernamental con el impulso y fortalecimiento del deporte femenino en toda la Provincia”.

Resultados del torneo:

Categoría Libre

1° Quiroga Mariana, 2° Rodríguez Natasha Antonela, 3° (compartido): Muñoz Lata Guadalupe – Salvatierra Ayelén – Argañaraz Cristina Fernanda

Categoría 2012–2015: 1° Rossinidoric Norma Isabella, 2° Alfaro García Iara Alejandra, 3° Luján Rosario Gutiérrez

Categoría 2016–2019: 1° Llanos Nerea, 2° Colque Paula Guadalupe, 3° Viana Maia

Categoría 2010–2011; 1° Valdez Agustina, 2° Tardi Vera Salem, 3° Moreno Jimena Rut Abigail

Estuvieron presentes, Gabriela Zárate, Directora de Deportes de la Mujer; Eduardo Ortuño, director de Deporte Federado; Gonzalo Torres, director de Deporte Inclusivo; José Crespo, Coordinador técnico de apoyo y fortalecimiento de Instituciones Deportivas; y Carla Romera, secretaria General de la Liga Jujeña de Fútbol.