INPROJUY. Jujuy será sede del Sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Unificada 2025

Se trata de uno de los eventos más esperados del año en el calendario oficial de las loterías argentinas.

El Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (INPROJUY) anuncia con orgullo que la provincia será sede del Sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Unificada 2025, uno de los eventos más esperados del año en el calendario oficial de las loterías argentinas.

El sorteo se realizará el sábado 20 de diciembre, a las 22 horas, desde el Salón 304 de INPROJUY, en San Salvador de Jujuy, con transmisión oficial para todo el país.

Por primera vez, Jujuy será el epicentro de este acontecimiento nacional que reunirá a las loterías estatales que integran el sistema unificado: Mendoza, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Jujuy.

Este evento constituye un orgullo para la provincia y un logro institucional que refleja el trabajo sostenido de INPROJUY en materia de transparencia, modernización y responsabilidad social en la gestión del juego oficial.

La edición 2025 del Sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Unificada contará con una bolsa total de premios que supera los MIL MILLONES DE PESOS, distribuidos en múltiples categorías, sorteos adicionales y estímulos especiales.

Esta cifra convierte a la edición de este año en una de las más importantes de los últimos tiempos, brindando más oportunidades y mayor expectativa. Ya está disponible la venta en agencias oficiales de todo el país.

El sorteo se llevará a cabo con los bolilleros oficiales del Salón 304 de INPROJUY, un espacio especialmente acondicionado para garantizar el control técnico, la transparencia y la seguridad de todo el proceso.

Desde INPROJUY se cursaron invitaciones formales a las autoridades y representantes de las provincias integrantes de Lotería Unificada Mendoza, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz para acompañar esta jornada.

La confirmación de asistencia se recibirá hasta el viernes 21 de noviembre, a fin de coordinar los detalles organizativos, de alojamiento y recepción.

Este evento no solo celebra la tradición del juego oficial, sino que también fortalece los lazos de cooperación y federalismo entre las provincias que conforman el sistema unificado, consolidando el compromiso compartido por un juego legal, transparente y responsable.

INPROJUY recuerda a toda la comunidad que los menores de 18 años no pueden participar en juegos de azar y reafirma la importancia de promover hábitos de juego responsable en todo momento.

El juego debe ser siempre una forma de entretenimiento saludable, basado en la moderación, la información y el autocuidado.

En caso de necesitar orientación o acompañamiento, la institución cuenta con líneas de ayuda y el programa Jugá x Jugar, que trabaja activamente en la prevención y sensibilización sobre el juego problemático.

Fecha: sábado 20 de diciembre a las 22 horas

Salón 304 – INPROJUY, San Salvador de Jujuy

Participan: Mendoza, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Jujuy

Más de $1.000.000.000 en premios

INPROJUY – Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy

Más información en: www.inprojuy.gob.ar

Línea de orientación: 0800-888-4767 (opción 1)