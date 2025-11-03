La Escuela Municipal de Box celebró dos años de crecimiento y contención social

El intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó la labor social y deportiva que viene desarrollando la Escuela Municipal de Box “Brenda ‘Pumita Carabajal”, ubicada en avenida Párroco Marshke, al celebrar su segundo aniversario de vida institucional. La escuela, que se ha consolidado como un espacio de formación integral, es hoy un punto de referencia en la promoción del deporte, la inclusión y el desarrollo humano, bajo la conducción de la ex campeona mundial junto a un equipo interdisciplinario de profesionales.

En la ocasión, el intendente Jorge expresó, “han sido dos años de crecimiento progresivo, como el de un niño que aprende a caminar. Esta escuela camina, y vaya si camina: está formando valores que alcanzan muy buenos niveles competitivos. Pero su función no se limita a eso; fundamentalmente, cumple un rol de contención social. Aquí se atiende a chicos y chicas en situación de vulnerabilidad, con el acompañamiento de profesionales de la Secretaría de Desarrollo Humano —psicólogas, nutricionistas— que contribuyen a su desarrollo integral”.

Asimismo, el intendente subrayó que, “en este espacio se generan valores como el compañerismo, la solidaridad y el trabajo en equipo. Todo esto es posible gracias a Brenda Carabajal, que no solo fue una gran campeona, sino que es una excelente persona y una verdadera formadora. Ella transmite esos valores al colectivo de la escuela, que sigue creciendo y proyecta extender su labor a otros barrios de la ciudad y de la provincia”.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, resaltó la trascendente función social de la Escuela Municipal de Box, y felicitó a su responsable: “Brenda ‘La Pumita’ Carabajal, jujeña y campeona del mundo, nos representó con orgullo a nivel internacional. Hoy continúa aportando desde esta tarea tan noble, viendo a niños y jóvenes hacer deporte y mantenerse alejados de los vicios”.

El edil también reconoció el impulso del intendente Jorge por promover políticas deportivas inclusivas, “quiero destacar el trabajo constante del intendente ‘Chuli’ Jorge en la creación de escuelas de boxeo, multi-espacios y gimnasios urbanos en distintos sectores de la ciudad, que fomentan una vida sana para todos los vecinos”.

Finalmente, Brenda “La Pumita” Carabajal expresó su emoción por el crecimiento de la escuela, “esta es una institución por la que pasan chicos de todas las edades, desde los 6 hasta los 70 años. Ver el sentido de pertenencia que sienten es maravilloso. Entrenan dos o tres horas como si estuvieran en su casa, y eso es impagable. Cuento con un equipo de trabajo excelente, que me da la satisfacción de saber que, en estos dos años, hemos logrado grandes cosas y seguiremos acompañando a la escuela”.

La deportista también compartió con orgullo los logros recientes, “sé de dónde vengo y cuánto me costó llegar. Hoy, gracias al intendente que confió en esta disciplina, tenemos un espacio reconocido. Dos jóvenes —uno de Reyes y otra de nuestra escuela— fueron convocados para integrar el plantel de la Selección Argentina. En pocos días viajaremos al CENARD, lo cual representa una oportunidad muy importante. Esto demuestra que la escuela no solo cumple una función social, sino también competitiva”, concluyó.

Como ejemplo del talento que surge de este espacio, el joven boxeador David Silvetti, formado en la Escuela Municipal de Box, representó con orgullo a Jujuy en los Juegos Nacionales Evita realizados en Mar del Plata, obteniendo la medalla de plata en la categoría hasta 54 kilos.

Silvetti contó que su preparación fue intensa, “estuve entrenando con Agustina, la hermana de Brenda, que me ayudó con la parte física. Tenía tres turnos diarios: corría temprano, hacía la preparación física y después practicaba boxeo en casa. Fue un gran esfuerzo, pero valió la pena”.

Sobre su participación, añadió, “fue una categoría muy exigente, tuve que mantener el peso y competir todos los días. Traer la medalla de plata fue un orgullo enorme, aunque me quedé con ganas de más. Fue una experiencia increíble que me motiva a seguir creciendo”.

Acompañaron los festejos el intendente Raúl “Chuli” Jorge, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, junto a demás funcionarios municipales, profesores, alumnos y vecinos que se sumaron a la celebración del segundo aniversario de la Escuela Municipal de Box “La Pumita” Carabajal.

Nota audiovisual: https://youtu.be/slcMNKmqQ9U