Restricción de tránsito por trabajos de bacheo en el Acceso Sur

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que debido a trabajos de bacheo sobre el Acceso Sur, se implementará una restricción en la circulación vehicular.

Las labores se realizarán desde el lunes 3 de noviembre a partir de las 22:00 horas y se extenderán hasta las 06:00 del martes 4 de noviembre. Durante ese período, el tránsito se reducirá a un solo carril sobre la Ruta Nacional N° 9, en el tramo comprendido entre la ex Casilla de Informaciones Turísticas y el acceso a la Avenida General Savio.

Desde la Municipalidad se solicita a los conductores transitar con precaución, respetar la señalización y prestar atención al personal que se encontrará trabajando en la zona, a fin de garantizar la seguridad vial.