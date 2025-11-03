Sensibilización. Jujuy presente en la Caminata Rosa en Córdoba

La Casa de Jujuy, la Delegación Córdoba del Ministerio de Salud y el ISJ, Delegación Córdoba, participaron de la actividad en el Parque Sarmiento.

En el Mes de la Prevención del Cáncer de Mama, la Casa de Jujuy, la Delegación Córdoba del Ministerio de Salud de Jujuy y el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), Delegación Córdoba, participaron de la Caminata Rosa, tiñendo el Parque Sarmiento de conciencia y color.

La capital cordobesa fue escenario de una jornada vibrante de salud y solidaridad, donde la Casa de Jujuy en Córdoba participó de la lucha contra el Cáncer de Mama a través de una multitudinaria caminata. La actividad, enmarcada en el «Mes Rosa», logró sumar miles de pasos con el objetivo central de multiplicar la conciencia sobre la importancia de la detección temprana.

La tarde estuvo impregnada de energía positiva y compromiso social, destacándose por su carácter saludable y comunitario. La iniciativa no solo visibilizó la causa, sino que también brindó un espacio de apoyo y reconocimiento a quienes enfrentan la enfermedad con valentía.

«Queremos destacar la positiva participación de nuestros estudiantes jujeños en Córdoba. Su presencia activa y entusiasta fue clave para llenar de fuerza y esperanza nuestro mensaje,» señalaron desde la Casa de Jujuy, subrayando el rol de la juventud en la promoción de la salud.

Más allá de la caminata, el evento funcionó como un punto de encuentro social. Los participantes compartieron risas, disfrutaron de buena música y cerraron la jornada con sorteos y sorpresas, reafirmando que la prevención y el cuidado de la salud pueden ir de la mano con el espíritu festivo y comunitario.

La Casa de Jujuy en Córdoba expresó su profundo agradecimiento a cada persona que se sumó y a todas las instituciones colaboradoras que hicieron posible la exitosa convocatoria. El mensaje final es claro: «¡Sigamos construyendo juntos una comunidad más sana y consciente!».