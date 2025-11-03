Talleres. Workshop de Realización de Comerciales Turísticos

Nueva capacitación gratuita a cargo del reconocido director Claudio Divella.

El Instituto de Artes Audiovisuales a través de la Comisión de Filmaciones y con el apoyo del Ministerio de Turismo y Cultura, invitan a inscribirse al “Workshop de Realización de Comerciales Turísticos”, una propuesta formativa que ofrece una experiencia integral de realización audiovisual aplicada al formato publicitario, tomando como eje los comerciales de turismo.

Durante el taller los participantes atravesarán todas las etapas del proceso creativo: guion, puesta en escena, rodaje y edición, hasta la entrega de un spot terminado de 15 segundos. Quien estará a cargo de la actividad es Claudio Divella, director, guionista y productor con una destacada trayectoria en el ámbito audiovisual y fotográfico. Inició su carrera en la Editorial Atlántida, donde llegó a ser jefe de fotografía de revistas como Gente, Para Ti y El Gráfico. Durante veinte años fue fotógrafo personal y realizador audiovisual de Susana Giménez. También trabajó con figuras como Andrés Calamaro, Charly García, Gustavo Cerati y Joan Manuel Serrat, además de realizar tapas de discos y campañas para reconocidas celebridades.

Inscripciones hasta el 18 de noviembre ingresando al https://iaaj.jujuy.gob.ar/capacitaciones/realizacion-de-comerciales-turisticos/