Turismo. Jujuy Llevó su «magia pura» al Corazón del país en el 64º Workshop ACAV y 2º Mercado de Viajes

De la mano de la Casa de Jujuy en Córdoba, la provincia participó activamente en la 64ª edición del Workshop de la Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes (ACAV) y el 2º Mercado de Viajes, eventos clave para la industria turística nacional.

Las jornadas se desarrollaron los días 31 de octubre y 1 de noviembre en el Centro de Convenciones de Córdoba, y sirvieron como un punto de encuentro estratégico para la promoción del destino.

La delegación de Jujuy, integrada por operadores, agencias y profesionales del turismo, tuvo la oportunidad de compartir con el *trade* y el público general las novedades, los paisajes y las experiencias que solo se viven en la provincia. El objetivo principal fue destacar a Jujuy como un destino que ofrece una **convergencia única de cultura, naturaleza e historia**.

La participación en el Workshop ACAV, uno de los encuentros de negocios turísticos más importantes del interior del país, permitió fortalecer los lazos comerciales con agencias de viajes y operadores de todo el territorio nacional, esenciales para la venta de paquetes turísticos de cara a la próxima temporada.

Asimismo, la presencia en el Mercado de Viajes, abierto al público, facilitó el contacto directo con miles de potenciales turistas, quienes pudieron conocer de primera mano los atractivos de la provincia, desde la Quebrada de Humahuaca (Patrimonio de la Humanidad) hasta la inmensidad de las Salinas Grandes y la riqueza de la Puna.

Con esta exitosa presencia en Córdoba, Jujuy consolida su estrategia de promoción para seguir atrayendo visitantes que buscan experiencias auténticas y memorables.