Avanzan las obras de infraestructura urbana en Alto Comedero bajo el programa “Obra Mixta”

En distintos sectores del populoso barrio Alto Comedero, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Delegación Municipal, avanza con diversas obras de infraestructura urbana, particularmente en la red vial. Las tareas se desarrollan mediante el programa “Obra Mixta”, que combina el aporte de materiales por parte de los vecinos con la mano de obra municipal.

Actualmente, se ejecutan trabajos en el Sector B-5, sobre la manzana 313, donde se construyen 129 metros lineales de cordón cuneta sobre calle Catua —entre Pampa Blanca y avenida Marina Vilte—, con un total de 20 m³ de hormigón. Paralelamente, en las manzanas 316 y 392, también sobre calle Catua —entre avenida Marina Vilte y Carahuasi—, se ejecutan 120 metros lineales adicionales de cordón cuneta, con la misma cantidad de material.

En el sector Sargento Cabral, específicamente en la manzana 34, se construyen 120 metros lineales de cordón cuneta sobre calle Domingo Bórea —entre Felipe Bouchez y Luis Blanc—, mientras que en calle Luis Blanc —entre Domingo Bórea y Perette— se ejecutan 80 metros lineales de cordón cuneta y tareas de pavimentación.

Al respecto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó la importancia de estas obras y el valor del programa “Obra Mixta”, señalando que “permite que los vecinos aporten materiales mientras la Municipalidad aporta la mano de obra, además de colaborar con materiales para espacios verdes y bocacalles. De esta manera, se están construyendo más de 400 metros lineales de cordón cuneta en Alto Comedero, junto con pavimento, algo muy requerido por los vecinos del sector”.

Asimismo, el jefe comunal agregó, “vamos a aprovechar estos meses previos al verano, cuando las lluvias no dificultan el trabajo, para avanzar al máximo con la ejecución, afectando todas las cuadrillas activas a estas tareas”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Ezequiel Aldao Fascio, remarcó que “seguimos con el plan de obras en Alto Comedero, fundamentalmente con cordón cuneta mediante el programa ‘Obra Mixta’ en distintos sectores del barrio. Esto nos motiva a continuar dotando de mejor infraestructura a la zona”.

A su turno, el titular de la Delegación Municipal de Alto Comedero, Iván Meri, explicó que “estamos iniciando un nuevo plan de obras en todo el distrito, entendiendo la gran cantidad de población que concentra. Es una directiva del intendente trabajar de manera descentralizada, llevando soluciones a distintos sectores, como los B-3 y B-5. Estamos muy contentos de poder comenzar este proceso, porque el trabajo articulado entre la Municipalidad y los vecinos es algo que valoramos y queremos seguir acompañando”.

Finalmente, el director de Obras Públicas de Alto Comedero, Alejandro Genovese, detalló que “a través del plan ‘Obra Mixta’ se están construyendo cordones cuneta y pavimento. Actualmente trabajamos en los sectores B-5 y B-3, y en el barrio ADEP, donde finalizó la primera etapa de pavimentación y ya comenzamos la segunda. En total, estamos ejecutando unos 500 metros lineales de cordón cuneta y tres cuadras de pavimento”.

Genovese anticipó además las próximas obras a iniciar: