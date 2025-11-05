Noticias de Jujuy

Caminata por Concientización sobre el Cáncer de Mama

Jujuy

En el marco del Mes Rosa, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del equipo del Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades de la Dirección de Salud Integral y Género, acompañó la Caminata por la Concientización sobre el Cáncer de Mama, organizada por los Centros de Salud de los barrios El Chingo, Belgrano y San Martín.

Durante la jornada, la referente del Distrito Centro, María Lozano, y la técnica del equipo, Romina Machaca, participaron activamente brindando información a las y los vecinos, promoviendo el acceso a los derechos en materia de salud integral y entregando folletos con material de sensibilización..

Además, el encuentro contó con un espacio recreativo donde se realizaron clases de zumba y bailes junto al público presente, generando un ambiente de alegría, participación y comunidad.

La iniciativa tuvo como objetivo visibilizar la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, fomentar la realización de controles preventivos y fortalecer el acompañamiento comunitario desde una mirada de cuidado y solidaridad, reafirmando el compromiso del municipio con la promoción de la salud y la igualdad de oportunidades.

