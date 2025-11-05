Cultura. Fiesta «Siempre Jóvenes» en el Parque Alberdi

El Ministerio de Cultura y Turismo organiza una nueva edición de esta propuesta que revaloriza la participación de adultos mayores en la vida cultural provincial.

La actividad contará con DJ y música en vivo, habrá música, baile y encuentro familiar en la zona de la calle Alberro entre Mariscal Sucre y Pablo Arroyo.

«Siempre Jóvenes» se consolidó como un espacio de celebración intergeneracional que promueve el bienestar y la inclusión social a través del arte y la recreación. El Parque Alberdi será el escenario de esta fiesta abierta a toda la comunidad.

La propuesta invita a las familias jujeñas a compartir una tarde de esparcimiento al aire libre, fortaleciendo los lazos comunitarios a través de la música y el encuentro.