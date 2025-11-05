Cultura y Turismo. Se conocieron los ganadores del concurso «JUJUY EN VERANO ES MAGIA PURA»

Con la participación de más de 20 proyectos audiovisuales de distintos puntos de la provincia, se dieron a conocer los ganadores del concurso “Jujuy en verano es Magia Pura”, para la realización del spot publicitario, impulsado por el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, con el acompañamiento del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ).

El certamen tuvo como propósito desmitificar la idea de que el verano en Jujuy se caracteriza únicamente por el calor extremo, invitando a realizadores y productoras a mostrar, a través de piezas audiovisuales, la diversidad climática, paisajística y cultural de las distintas regiones de la provincia —desde las Yungas hasta la Puna— y a transmitir que Jujuy puede disfrutarse durante todo el año.

Ganadores de las tres ideas creativas que pasarán a la etapa de producción del spot publicitario:

– Carlos Velásquez – Alto Verano – Alejo Marín – Verano en altura – Julia Carrizo – En Jujuy el verano no se mide grados se mide en magia

En palabras del Ministro de Cultura y Turismo de la Provincia, Federico Posadas: “Hemos terminado la evaluación de los 20 proyectos para la campaña de verano, la idea era trabajar desmitificando a Jujuy como un destino caluroso en verano. Es por eso que convocamos a todos los productores audiovisuales, de los cuales se presentaron 20, siendo una convocatoria exitosa. En este marco se eligieron tres, en una instancia certificada por la Escribana de Gobierno.

Es la primera vez que se hace un evento abierto y participativo, con la característica de que los participantes son todos jujeños, potenciando el talento de nuestra provincia“.

Los jurados del concurso, tuvieron la difícil tarea de elegir tres proyectos de todos los que participaron en el certamen:

Ministro de Cultura y Turismo, Lic. Federico PosadasPresidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, Patricio ArteroDirectora de Promoción Turística, Lic. Melina AinsteinDirectora de Comunicaciones prensa y relaciones institucionales, Lic. Belén CastroDirectora Provincial de Cultura, Gisela Aria

“Orgullosos del ecosistema audiovisual que estamos aunando desde el MInisterio, el cual se componen por el apoyo de Film Commission, los equipos internos del Ministerio, y por supuesto el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy de la mano de Patroicio Artero, invitamos a todos los jujeños a convertirse en embajadores turísticos de la Provincia, viralizando y compartiendo las producciones, que estamos seguros, serán un éxito nacional“, afirmó el Ministro Federico Posadas.

Según el Secretario de Turismo, Diego Valdecantos: “Este concurso refleja el talento de nuestros realizadores y el potencial de Jujuy como escenario audiovisual y destino turístico de todo el año”.

Desde el Ministerio destacaron la creatividad, el compromiso y la mirada local de los participantes, que contribuyen a fortalecer la identidad audiovisual y a potenciar la promoción turística de la provincia.