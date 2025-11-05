Noticias de Jujuy

Declararon de interés municipal al concierto “Raíz, Tierra y la Voz”

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, declaró de interés municipal al concierto de música lírica coreana, “Raíz, Tierra y la Voz”, que se brindará el domingo 9 de noviembre, desde las 17 horas, en el Teatro Mitre, y que permitirá el encuentro de artistas coreanos y jujeños quienes desplegarán un amplio repertorio musical, todo con el objetivo de tender puentes culturales y solidarios entre oriente y occidente.

El evento de música lírica coreana se caracterizará por las presentaciones de la soprano, An Ra Chung; la pianista Chung Hye Kyung, y la mezzosoprano, Kim Sun-Ui; También estarán en el escenario la violinista del Teatro Colón, Amarilis Rutkauskas; la cellista bonaerense, Cecilia Slamig; el cellista jujeño, Manuel Mercado, y el coro infantil de Tilcara, quienes brindarán un concierto único que fusionará, a través del arte, la raíz andina y la emoción de la música lírica. Desde la organización se destacó que lo recaudado durante el espectáculo será donado a la escuela de música infantil de Tilcara CAPEC.

Dada la trascendencia del evento, marcado por un repertorio profundamente emocional y la conexión con la tierra (Pachamama), el intendente Jorge, mediante decreto ejecutivo, lo declaró de interés municipal. La entrega de la minuta de declaración estuvo a cargo del director de Culto, y Relaciones Institucionales, Nacionales e Internacionales, Pedro Sato, quien celebró no solo la visita de artistas coreanos sino también el encuentro de dos culturas marcadas por un profundo respeto y agradecimiento a la tierra.

“Es una alegría muy grande para nosotros porque Jujuy, y nuestra ciudad, tienen un vínculo muy especial con los países asiáticos y la presencia de Corea en esta ciudad enaltece la promoción de las culturas y la multiculturalidad que tiene la provincia y por ello no solo declaramos de interés municipal sino también los acompañamos en este proyecto que tiene un carácter muy solidario”, explicó el funcionario. A la vez, destacó que lo recaudado será donado a la comunidad educativa de la escuela de Música infantil CAPEC, que brinda formación gratuita a niños y niñas de la región.

Víctor Ho, productor del concierto, precisó que, con el evento, “queremos unir dos culturas diferentes”, y que, a pesar de la distancia entre Argentina y Corea, existen aspectos culturales comunes que permiten una vinculación entre ellas. “Culturalmente son iguales, de alguna manera nosotros venimos de la tierra y cuando viajamos al norte de la Argentina conocimos el concepto de la Pachamama que viene de la tierra y estamos uniendo a través de eso”, mencionó, para luego detallar que en la misma jornada se realizará una muestra de arte visual titulada “Raíz, Tierra y la Voz”, con más de 20 obras de óleo sobre tela y collages realizados por una artista visual coreana.

Por su parte, la soprano An Ra Chung, expresó, “estoy muy contenta y es muy significativo presentar la música lírica coreana a los jujeños, y también poder compartir con músicos jujeños”. Valoró además la participación de músicos coreanos quienes llegarán a la provincia para compartir no solo su arte sino también su profundo sentir por la tierra.

Nota audiovisual: https://youtu.be/YWkVKAMbVe0

