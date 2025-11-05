El vicegobernador acompañó la conmemoración del 15 aniversario del Rotaract Jujuy

El acto se realizó en el salón Marcos Paz de la Legislatura y contó con la presencia del vicegobernador Alberto Bernis, el diputado Juan Brajcich, la concejal Melissa Silva y el presidente del Rotaract Jujuy Abel Saavedra.

Cabe consignar que el Rotaract Club es una organización internacional no gubernamentalsin fines de lucro, centrada en fomentar el liderazgo de sus miembros, compuesta por jóvenes de entre 18 y 32 años que comparten ideas, coordinan actividades, desarrollan proyectos para el crecimiento personal y profesional.

También participaron La titular del Consejo Provincial de la Mujer Lourdes Navarro, el secretario Provincial de Cultura José Rodríguez Bárcena la presidente de Rotary Club Jujuy Ema Beatriz Cerpa, la presidente de Interact Club Jujuy Sofia Borsetti, el ex gobernador de Rotary Distrito 485: Hugo Córdoba, entre otras autoridades.

De igual forma participaron la concejal electa Brenda Carabajal, la cónsul Honoraria de Brasil Alcione Cristina Patrocinio, el cónsul de Bolivia Juan Ino Mamani, la vice cónsul de Italia Adriana Bertini, entre otras autoridades.

Al hacer uso de la palabra el vicegobernador compartió el saludo del gobernador que por razones de agenda no pudo estar presente, se encuentra realizando gestiones que tienen que ver con los mismos objetivos que tienen ustedes: el beneficio de los demás señaló el vicegobernador; a la vez que ponderó el ejemplo del compromiso, la responsabilidad social y la vocación de servicio de la juventud jujeña del Rotaract, a la vez que destacó el propósito de servir a la comunidad, promover el liderazgo juvenil y fortalecer los lazos de amistad y cooperación han dado ejemplo de muchas acciones y participaron en la legislatura de cuestiones que tienen que ver con el fortalecimiento, la participación, y el bienestar general de la sociedad. También agradeció la concurrencia de las autoridades que con su presencia garantizan este tipo de actos y celebración.

El titular del Poder Legislativo comentó que desde la Legislatura apoyamos este tipo de iniciativa, no lo hacemos por una cuestión formal, sino lo hacemos bajo el convencimiento de que aprendemos y escuchamos de lo que ustedes hacen, por eso vamos a seguir colaborando y ayudando a instituciones como el Rotaract, anticipo Bernis, resaltando el ejemplo que dan con todo lo que hacen marcando un camino y dejando enseñanzas. Y los insto a seguir adelante con fuerza la juventud necesita, en esta sociedad profundamente dividida, que imponga sus ideas aportando soluciones a los grandes problemas que aquejan no solo a la juventud sino también a la sociedad.

Por su parte el presidente del Rotaract Jujuy Abel Saavedra, se mostró agradecido por el agasajo y reconocimiento de las autoridades legislativas y dijo que lo llenaba de orgullo cumplir estos primeros 15 años, un momento histórico que nos compromete a redoblar los esfuerzos en cada uno de los trabajos que venimos haciendo todo este tiempo. En este sentido agradeció la colaboración de diferentes organizaciones tanto públicas como privadas y académicas con las que trabajamos todos estos años.

En referencia a unos de los ejes de trabajo del club que es la promoción de la paz, sostuvo que se está trabajando con comités de relaciones internacionales el mensaje que damos es la defensa irrestricta por los derechos humanos y la búsqueda de la paz en los confines de la tierra a través de otros clubes en distintas partes del mundo.

Finalmente agradeció la colaboración de la diputada Gisel Bravo y del presidente de la Legislatura, así como de todas las autoridades por abrirnos las puertas y que permanentemente están colaborándonos.