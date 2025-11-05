La Comisión de Asuntos Institucionales emitió despacho para proyecto de actualización de la Ley del Colegio de Trabajadores Sociales

En el Salón Dr. Manuel Padilla de la Legislatura se reunió la Comisión de Asuntos Institucionales, con el propósito de dar tratamiento a diversos proyectos vinculados a instituciones de la sociedad civil y al marco normativo que regula el ejercicio profesional de los trabajadores sociales en la provincia.

Al concluir el encuentro, la diputada Malena Amerise, presidenta de la Comisión, informó que, durante el encuentro, se abordaron proyectos de declaración de interés referidos a distintas organizaciones, con la finalidad de reconocer su trayectoria y compromiso social, y de recibir a sus representantes en la próxima reunión de comisión. En ese sentido, destacó la importancia de estas declaraciones, ya que permiten visibilizar la labor de organismos y entidades que contribuyen al desarrollo comunitario y a la promoción de valores sociales y culturales.

Además, la legisladora señaló que la comisión emitió dictamen favorable al proyecto de actualización de la Ley del Colegio de Trabajadores Sociales, se trata de una iniciativa que fue ampliamente debatida con representantes del Colegio, con legisladores y con otras instituciones vinculadas a la temática, con el propósito de actualizar la normativa vigente, precisó.

Asimismo, indicó que el expediente será girado a la Comisión de Legislación General para la continuidad de su tratamiento parlamentario.

Respecto de las declaraciones de interés, Amerise detalló que se consideraron proyectos vinculados a la Fundación Música con Alas, al grupo de Guías Argentinos de Fraile Pintado, que desarrolla actividades con niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, y a una propuesta impulsada por laicos, el Obispado y el Colegio FASTA, relacionada con actividades geográfica en el territorio provincial.

Por último, la diputada adelantó que en la próxima reunión se prevé recibir a representantes de tres de estas instituciones señaladas con el objeto de interiorizarse sobre su labor, sus objetivos y las acciones que desarrollan en beneficio de la comunidad jujeña.