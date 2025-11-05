La Muni Activa visitó el CIC Alberdi y brindó capacitación en primeros auxilios

En el marco del programa “La Muni activa”, personal municipal del CIC Alberdi, participó de una interesante jornada de capacitación en primeros auxilios, destinada a brindar herramientas de prevención y prácticas claves para actuar ante distintas situaciones de emergencia que pueden presentarse en la vida cotidiana y en el entorno laboral.

Junto a los presentes, Sergio Armata, coordinador de Deportes y Hábitos Saludables en adultez y Adultos Mayores explicó “a través del programa ‘La Muni Activa’, hemos implementado una nueva propuesta orientada a fortalecer la prevención y el cuidado en el ámbito laboral, iniciativa centrada en la capacitación sobre primeros auxilios, brindando herramientas básicas y fundamentales para actuar ante situaciones de emergencia dentro del entorno de trabajo”.

Añadió también, “la propuesta tiene como objetivo recorrer todas las direcciones del municipio capitalino, así como diversas instituciones privadas, para llevar y difundir una temática de gran importancia, los primeros auxilios”.

Además, se abordaron temáticas que suelen presentarse de manera cotidiana en el ámbito laboral. Por ejemplo, detalló Armata, cómo actuar ante una baja de presión, un desmayo, un golpe de calor, un sangrado nasal u otras situaciones que pueden ocurrir en el entorno de trabajo”.

Enfatizó el trabajo de manera conjunta con profesionales del área de la salud, “por eso en la ocasión nos acompañaron la Lic. Vilma Carrizo y demás colegas, y profesores de la dirección de Deporte, quienes llevarán adelante un recorrido por las distintas instituciones para brindar esta temática tan importante”.

Consultado sobre la visita del programa, el administrador del CIC Alberdi, Javier Ugarte agradeció al secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, y al Coordinador del Departamento de Adultos, Sergio Armata, por facilitar y acompañar esta propuesta destinada a todo el personal del CIC, profesores, alumnos y vecinos”.

Y consideró “la iniciativa representa una herramienta sumamente importante, ya que brinda conocimientos esenciales para actuar correctamente en situaciones de urgencia o emergencia, logrando que el personal cuente con los conocimientos necesarios para actuar con rapidez y eficacia ante cualquier situación que pueda presentarse en el ámbito laboral”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/J2VovGXT3i8