Alumnos del Colegio Nuestra Señora del Huerto recorrieron la Legislatura

Estudiantes de 2 C del Colegio Nuestra Señora del Huerto fueron recibidos en el recinto de sesiones de la Legislatura y visitaron la Biblioteca Parlamentaria Jorge A. Bidondo y el Archivo Histórico. La actividad se llevó adelante en el marco del proyecto escolar Conociendo los Poderes, que busca acercar a los jóvenes al funcionamiento del Estado.

Durante el encuentro, en el recinto, el diputado Adriano Morone destacó el valor de abrir las puertas de la Legislatura a los estudiantes de toda la provincia, la verdad que estuvo lindo, muchas preguntas interesantes, así que pudimos conversar un rato. Venimos planteando la importancia de abrir las puertas de la Legislatura; que vengan jóvenes siempre es bueno, nos hace bien y nos sirve en nuestra función diaria, señaló.

Sobre el proyecto que lleva adelante la unidad académica, el legislador valoró el rol docente en el proceso educativo, que los docentes tengan esta iniciativa con los alumnos es importantísimo. Todos sabemos la labor fundamental que realizan más allá del aula, con mayor compromiso cívico y ciudadano. Habla muy bien de los docentes de la institución, indicó.

Morone también comentó que durante la visita compartieron distintos proyectos que venimos trabajando, algunos que hemos presentado, otros que venimos elaborando hace tiempo, leyes que hemos aprobado; estuvo linda la charla, explicó.

Por su parte, la profesora Analía Cruz, responsable del área de Formación Ética, explicó los objetivos pedagógicos de la actividad. Venimos a conocer uno de los poderes del Estado, un tema que ya hemos trabajado a nivel áulico y que creemos súper importante que lo puedan vivenciar. Este es un proyecto que vienen trabajando durante el año, indicó.

La docente detalló que el recorrido se integra a un proceso formativo más amplio, en segundo año incorporamos la posibilidad de salir al exterior y vivenciar distintas situaciones. Lo que más consideramos necesario es llevar este tema tan abstracto la división de poderes, el funcionamiento a que ellos puedan visitar los espacios.

Describió que es un proyecto que denominado Conociendo los Poderes. Estamos en la etapa final y el próximo miércoles realizarán un stand, una Expo Poderes, donde van a llevar la información del marco teórico, pero sobre todo la vivencia que se llevan de acá, comentó.

Cruz subrayó también el interés mostrado por los estudiantes en la requisitoria al legislador, tienen mucho para decir, procuramos darles la palabra, habilitarlos a que puedan opinar, sacarse dudas y dar ideas, porque tienen ideas muy valiosas. En segundo año encontramos personalidades más introvertidas que no se animan a hablar en público. Estamos trabajando eso: darles la palabra es fundamental para formar ciudadanía y que estén preparados llegado el momento, concluyó.