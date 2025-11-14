Noticias de Jujuy

Chicha y Coquena, los títeres llevan magia y enseñanzas ancestrales a la escuela de Paso de Jama

Jujuy
La escuela no es solo un lugar de estudio, sino también de encuentro comunitario. Bajo esta consigna, la Escuela N° 454 «Sto. Ayudante Ramón Gumercindo Acosta» abrirá sus puertas el martes para presentar la obra de títeres «Chicha y Coquena», una narración que rescata leyendas y valores del noroeste argentino.

La función, de entrada libre y gratuita, está dirigida a estudiantes, familias y toda la comunidad de Paso de Jama. La obra, que combina tradición oral, música y manipulación de títeres, cuenta la historia de la relación entre una niña y el duende protector de los animales de la Puna, Coquena, transmitiendo mensajes sobre el respeto a la naturaleza y las costumbres ancestrales.

Esta actividad se enmarca en el programa «La escuela se abre al teatro», impulsado por el Ministerio de Cultura y Turismo. Busca que el arte sea un puente y que los chicos vean su cultura reflejada en el escenario y que la escuela sea el lugar donde la comunidad se reúna para celebrarla.

