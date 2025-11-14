Jujuy exporta su sabor, una noche de vinos y enoturismo para conquistar Paraguay

No es solo una cata de vinos; es una estrategia de posicionamiento. Bajo el lema «Vinos con destino: Enoturismo», la provincia de Jujuy desembarca en la capital paraguaya para mostrarle al mercado local el potencial de sus viñedos y bodegas, muchos de ellos ubicados en los Valles Templados, una zona de altura que impregna de carácter único a sus caldos.

El evento se realizará el miércoles 19 de noviembre, de 19:00 a 22:00 horas, en un hotel de Asunción. Está dirigido a críticos, importadores, periodistas especializados y amantes del vino, con el objetivo claro de abrir mercados y posicionar a Jujuy como un destino enoturístico de calidad.

«Paraguay es un mercado estratégico y creciente. Queremos que asocien Jujuy no solo con la Quebrada y la Puna, sino también con una experiencia gourmet única, con vinos de altura que son emblema de nuestro terruño», afirmó Diego Valdecantos, secretario de Turismo de Jujuy y adelantó que incluirá degustaciones guiadas y material promocional sobre las rutas del vino jujeñas.