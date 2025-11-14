Una actriz jujeña protagonizó el estreno de una coproducción hispano-mexicana en Guadalajara

La actriz jujeña Paola Soppe participó del estreno mundial de «Nos veremos esta noche mi amor», la película de terror del director español Paco Arasanz que se presentó en la Gran Fiesta de Cine Mexicano, en Guadalajara.

Soppe interpreta a Gabriela en esta coproducción entre España y México que fusiona el terror con el drama romántico. La película, descrita por su director como «una visión descarnada del cuento de La Bella y la Bestia mezclada con otros mitos», fue filmada en Burgos y Guadalajara.

La actriz jujeña, formada en la Academia Fulvia Chagra de Gruber y ex primera bailarina del Ballet Teatro de Jujuy, actualmente desarrolla su carrera en Madrid. En el elenco también participan Marila Lombrozo, Frank Rodríguez, Nora Cervantes y los españoles Sergio María y María Monroy.

El film tuvo su estreno mundial el pasado 12 de noviembre en la edición 13 de la Gran Fiesta de cine Mexicano, uno de los festivales más importantes de la región que celebra el cine independiente.

«Nos veremos esta noche mi amor» marca un nuevo paso en la carrera internacional de Soppe, quien suma experiencia en producciones tanto en Argentina como en España.