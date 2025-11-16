El CDI Pata Pila celebró su Feria de Ciencias con participación de la familia

El Centro de Desarrollo Infantil Pata Pila llevó adelante una nueva edición de su Feria de Ciencias, un espacio destinado a promover la curiosidad, el trabajo en equipo y el aprendizaje temprano a través de propuestas lúdicas y pedagógicas. Docentes, niños, familias y el equipo del CDI compartieron una jornada colmada de creatividad, experimentos y muestras del trabajo realizado durante la semana.

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó la importancia del encuentro y el rol de los CDIs en la formación temprana, “un lindo momento de encuentro entre los docentes, los administradores del CDI, con los padres y los niños, que tiene que ver con lo que se hace día a día, mostrar un poco la creatividad de estos empleados públicos, municipales, docentes, que trabajan con los niños, con la particularidad de este Centro de Desarrollo Infantil, que está dirigido hacia el empleado público municipal, con un administrador joven, con mucha energía y apertura para dejar crecer a los docentes y su creatividad, que tanto contienen y generan disparadores nuestros niños, y hace a su salud mental y a su crecimiento en cuanto a percepción, en cuanto al desarrollo infantil”.

En esa línea, agregó, “cada uno de los CDIs tiene la impronta que le dan justamente las personas que trabajan, pero todos buscan lo mismo, apostar mucho a los primeros mil días en la crianza de los niños y niñas, en el desarrollo de las personas, que es lo que nos va a permitir ser adultos, que puedan autodeterminarse y tomar mejores decisiones en el punto de vista emocional”.

Por su parte, el administrador del CDI Pata Pila, Gustavo Rosas, explicó, “esta es una actividad en la cual cerramos un proyecto que se desarrolló durante toda la semana, donde se trató de trabajar, sobre todo, en un marco conceptual del conocimiento científico, donde paso a paso con los docentes tratamos de generar ese conocimiento más académico, y sobre todo para que los chicos puedan aprender desde muy tempranas edades que se puede trabajar siempre en equipo, acompañados de los docentes”.

Las familias también fueron protagonistas de la jornada, Diego Colque, padre de Jeremías, de la salita 3A, celebró la iniciativa y la participación activa de los niños, “la verdad que muy lindo, son actividades que se vienen realizando todo el año, se tocó lo que es el plan de ciencia. Todo el año hay actividades en las que los padres participamos, y los niños, la verdad que amplían su conocimiento desde muy temprana edad”.

Emocionado, compartió además, “es muy lindo, es un orgullo verlo a mi hijo hacer todas estas cosas, me emociono al verlo, así que agradecido del CDI por todo el apoyo y contención que les dan a los niños, obviamente, yo lo veo de la parte de mi hijo, pero lo veo en todos sus compañeritos en todo lo que se puede ver en algún acto o algo que logramos estar”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/FkCZtVGTsRE