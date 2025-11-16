Inclusión . Oficina Móvil brindará asesoramiento a personas con discapacidad en Los Lapachos

Noticias de Jujuy

Oficina Móvil brindará asesoramiento a personas con discapacidad en Los Lapachos

Será este lunes 17 de noviembre de 9:30 a 12:30 horas en Finca Leach.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy continúa ampliando la llegada territorial de sus servicios, desplegando una nueva jornada de la Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión para Personas con Discapacidad en la Delegación Municipal de Los Lapachos.

La actividad se realizará este lunes 17 de noviembre de 9:30 a 12:30 horas en Finca Leach (ex Colegio Secundario N°45), a fin de facilitar el acceso a información, trámites y acompañamiento personalizado a personas con discapacidad, sus familias y la comunidad en general.

Durante la jornada, los equipos técnicos brindarán asesoramiento Integral, incluyendo orientación sobre Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral; Trámites y Gestiones, con información clara sobre dónde y cómo acceder a servicios, beneficios y programas vigentes; Acompañamiento y orientación para fortalecer la inclusión social y el ejercicio pleno de derechos

