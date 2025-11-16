Nuevos operativos de castración y vacunación en distintos barrios de la ciudad

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó el cronograma de castraciones, vacunaciones y otros servicios veterinarios gratuitos que se realizarán durante la semana en diferentes barrios, con el fin de fortalecer la salud animal y promover la tenencia responsable.

El lunes 17 continuará la atención en el Sector H L7 del barrio Suipacha, desde las 8, mientras que por la tarde, a partir de las 14, el equipo de Zoonosis se trasladará a la avenida Fuerza Aérea, en la zona de Pampa Blanca, del barrio Éxodo Jujeño.

El miércoles 19 se llevará adelante un nuevo operativo del programa “La Muni junto a Vos” en manzana 43 lote 1, NIDO Ara San Juan, en el sector 150 Hectáreas. Allí se brindarán servicios de castración, vacunación, registro y desparasitación, de 9 a 12.

Finalmente, el jueves 20 se desarrollará una jornada de castración masiva gratuita en el asentamiento 3 de Agosto del barrio Huaico, específicamente en manzana 2 lote 7. Se otorgarán 45 turnos por la mañana, desde las 8, y otros 45 por la tarde, a partir de las 14.