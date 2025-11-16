Presupuesto Participativo: seis proyectos en ejecución en San Salvador de Jujuy

Desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy se continúa trabajando de manera conjunta con los vecinos en el marco del programa de Presupuesto Participativo, que avanza de forma sostenida con seis obras de mejora y embellecimiento en diferentes sectores de la ciudad. El intendente, Raúl “Chuli” Jorge, destacó la importancia de esta iniciativa que promueve la participación vecinal y permite definir, junto a la comunidad, las prioridades de cada barrio.

El intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó la importancia del trabajo coordinado entre las distintas secretarías y la comunidad, afirmando que “tenemos un gran equipo que recorre permanentemente la ciudad y está en contacto con los vecinos”. En este sentido, subrayó que “no hay nada mejor que darles participación a ellos para que sean quienes elijan y seleccionen los proyectos; este programa refleja esa apertura del municipio para construir con la voz de los vecinos”.

Asimismo, el jefe comunal valoró la dinámica del programa, que permite complementar la visión del municipio con las propuestas de los ciudadanos. “Esto está funcionando muy bien; en lo que va del año ya se han concretado tres obras que están en funcionamiento, y otras más se llevarán a cabo hasta fin de año”, añadió.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, explicó que “cumpliendo con la ordenanza vigente, estamos trabajando en forma conjunta para llevar adelante los proyectos que los vecinos eligen. En este momento, tenemos seis proyectos en ejecución”. Entre ellos, mencionó la instalación de juegos infantiles y mejoras en la Plaza Virgen del Rosario, ubicada en Puente Otero, en la bajada de calle Moscú, obra que se consensuó con los vecinos del sector.

Además, señaló que “actualmente nos encontramos trabajando en calle Vespucio, en el barrio 67 Viviendas, instalando juegos infantiles a metros del Ministerio de Educación, mientras que otros dos proyectos también están relacionados con la colocación de juegos sobre calle Yuto, en Alto Comedero”.

Montiel agregó que en el pasaje Boedo del barrio Mariano Moreno se están realizando trabajos destinados a la tercera edad. “En ese lugar estamos por instalar un nuevo kit para que los adultos mayores puedan realizar actividades físicas y recreativas en la plaza”, informó.

Finalmente, el funcionario adelantó que “hay un proyecto pendiente de inicio en Villa General Reyes y otro que consiste en la instalación de nomencladores en el distrito norte, que abarca desde Campo Verde hasta Los Perales”.

El Presupuesto Participativo Municipal es un proceso democrático mediante el cual los vecinos y organizaciones sociales proponen y deciden en qué invertir una parte del presupuesto de inversión municipal. Para el año 2025, se presentaron proyectos vinculados con mejoras en espacios verdes, señalización urbana y equipamiento deportivo, reafirmando el compromiso del municipio con la participación ciudadana y la construcción colectiva de la ciudad.

Nota audiovisual: https://youtu.be/mQ0U0My3kQg