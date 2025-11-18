El Ciclo Capillas Musicales lleva el Dúo A’Piaccere al barrio Cuyaya

El reconocido ciclo musical continúa acercando propuestas de calidad a distintos puntos de la provincia con la presentación del Dúo A’Piaccere. El concierto se realizará este sábado en la Iglesia San José Obrero, ubicada en Gordaliza esquina Constitución, en el barrio Cuyaya de San Salvador de Jujuy.

Esta iniciativa del Gobierno provincial aprovecha la acústica y el valor patrimonial de los espacios religiosos para ofrecer espectáculos en un formato íntimo y accesible. El Dúo A’Piaccere presentará un repertorio que combina piezas clásicas y populares, adaptadas para dos instrumentos, lo que permite una cercanía especial con el público.

La presentación en Cuyaya forma parte de la estrategia de descentralizar la oferta cultural, llevando propuestas artísticas a diversos barrios de la capital. El horario nocturno del sábado busca facilitar la asistencia de familias y vecinos.