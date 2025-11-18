Fin de semana XXL en Jujuy, cuatro días para recorrer la diversidad de la provincia

El próximo fin de semana XXL abre una oportunidad ideal para recorrer Jujuy durante cuatro días y descubrir las propuestas de la provincia en el feriado puente.
El Ministerio de Cultura y Turismo propone una agenda pensada para que visitantes y residentes disfruten la variedad de experiencias que ofrecen los principales circuitos turísticos de la provincia.
En la Quebrada de Humahuaca, la combinación de paisajes emblemáticos, pueblos ancestrales y gastronomía regional vuelve a ser uno de los mayores atractivos. Caminatas, ferias artesanales, museos y el Tren Solar de la Quebrada conforman una propuesta que se complementa con la Ruta del Vino de Altura y sus bodegas abiertas al público.
Los Valles suman festivales folklóricos, peñas, teatro y una oferta gastronómica donde conviven sabores andinos y coloniales. La Ruta del Vino de los valles templados y las experiencias de agroturismo permiten acercarse a la producción local desde un enfoque cultural y rural.
En las Yungas, la selva de montaña despliega senderos interpretativos, miradores naturales y una biodiversidad privilegiada para el avistaje de aves. Trekking, cabalgatas, rappel y propuestas comunitarias completan un combo ideal para quienes buscan aventura y naturaleza.
La Puna, por su parte, invita a una inmersión en la vida altiplánica a través del Turismo Rural Comunitario. Paisajes de salares, lagunas altoandinas y formaciones geológicas singulares se combinan con actividades tradicionales como el pastoreo de llamas, la artesanía textil y el turismo astronómico.
A lo largo del fin de semana largo, municipios y comisiones municipales sumarán ferias, encuentros gastronómicos y actividades culturales que fortalecen la economía local y amplían las alternativas para los viajeros.
La provincia cuenta con una amplia red de alojamientos y servicios turísticos habilitados para recibir visitantes.
