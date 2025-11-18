Se conmemoró el 191º aniversario de la Autonomía Política de Jujuy

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, encabezó el acto oficial por el 191° aniversario de la Autonomía Política de Jujuy, celebrado en el barrio 18 de Noviembre de la capital.

La ceremonia también contó con la presencia del ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro; la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán; el vicegobernador, Alberto Bernis; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Federico Otaola; y el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena; entre otras autoridades.

En este contexto, Sadir destacó la trascendencia histórica de la fecha y expresó que “conmemoramos un hecho fundamental para la provincia y rendimos homenaje a quien fue nuestro primer gobernador, José María Fascio”.

“La autonomía política marcó el inicio de un Jujuy autónomo, que desde entonces ha crecido, se ha transformado y continúa proyectándose hacia el futuro. Es una conmemoración muy importante para todos los jujeños”, puntualizó.

Asimismo, subrayó que el trabajo cotidiano del Gobierno de la Provincial está orientado a consolidar el crecimiento de Jujuy y fortalecer su desarrollo.

Por su parte, Rodríguez Bárcena remarcó el valor histórico de la jornada y manifestó que “este es un día realmente significativo para Jujuy”.

“Los 191 años de autonomía política representan un largo proceso histórico en el que se fue gestando esta idea y este anhelo de autodeterminación”, indicó y consideró que “la autonomía es un logro del pueblo jujeño, de figuras históricas reconocidas y también de los hombres y mujeres anónimos que hicieron posible la construcción y defensa de nuestra provincia desde 1834 hasta la actualidad”.