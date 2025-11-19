Noticias de Jujuy

Articulación. Encuentro sobre Mecanismos Subnacionales para el Avance de las Mujeres

Encuentro sobre Mecanismos Subnacionales para el Avance de las Mujeres

Fue organizado junto a ONU Mujeres, UNFPA, representantes diplomáticos y delegaciones provinciales comprometidas con el fortalecimiento de las políticas de género en todo el país.

La Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro, participó del encuentro denominado “Mecanismos Subnacionales para el Avance de las Mujeres” y el fortalecimiento de las políticas de género.

La jornada organizada junto a ONU Mujeres, UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas), representantes diplomáticos y delegaciones provinciales y municipales comprometidas con el fortalecimiento de las políticas de género en todo el país, además de los embajadores de Países Bajos y del Reino Unido, David Cairns, quienes colaboran bajo la consigna de “Embajadas por la Igualdad”, promoviendo la cooperación internacional para avanzar en la autonomía y los derechos de las mujeres y personas de la diversidad.

Durante el encuentro las provincias compartieron sus avances, campañas implementadas y líneas de acción proyectadas para el próximo año, con el objetivo de construir una agenda federal común que consolide estrategias de prevención y abordaje de las violencias e igualdad de oportunidades.

Claudia Mojica, representante de Naciones Unidas, destacó la importancia de fortalecer el trabajo a nivel subnacional, profundizando el acompañamiento a gobiernos provinciales, para garantizar las políticas públicas durante los próximos cinco años. Se destacó también el valor de la Red Federal construida a través del trabajo conjunto con ONU, Organización de Naciones Unidas, también con provincias, municipios y sumando nuevas jurisdicciones.

Estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno de Jujuy con la construcción de sociedades más justas, igualitarias, libres de violencia por motivos de género y discriminación.

