Articulación. Finalizaron prácticas profesionalizantes en perspectiva de género para Trabajo Social de la UNJU

El ciclo se realizó a partir de un convenio junto al Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades.

El convenio rubricado entre el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) posibilitó que estudiantes de la carrera de Trabajo Social puedan realizar sus prácticas profesionalizantes en perspectiva de género.

Fundamentalmente el abordaje de los temas estuvieron relacionados con la igualdad de género, prevención y erradicación de la violencia por motivos de género, sumando las herramientas necesarias para identificar situaciones de vulnerabilidad con la posibilidad de acompañamiento en territorio.

Es de destacar que la Provincia de Jujuy cuenta con 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, donde profesionales del trabajo social, la abogacía y la psicología acompañan los procesos en cada caso.

El trabajo incluyó la participación en programas de atención como en actividades de sensibilización y promoción de derechos, lo que representa una oportunidad para fortalecer el intercambio de saberes y la construcción de redes de trabajo entre el ámbito académico y las instituciones que impulsan políticas públicas para la construcción de una sociedad libre de violencia por motivos de género a partir de un cambio cultural.

Participaron de la jornada la Coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género, Gabriela Salinas, y la Lic. Daniela Yazlle, del equipo técnico de la coordinación.