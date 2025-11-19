Articulación. Prevención de la violencia digital en el Programa de Adolescencia en Conflicto con La Ley

La actividad se desarrolló junto a operadores convivenciales, personal de seguridad y estudiantes de Acompañamiento Terapéutico.

Continuando con el trabajo en territorio en prevención de la violencia digital, se llevó a cabo el taller “Lo Virtual es Real” en el marco del Programa de Adolescencia en Conflicto con la Ley, acompañando en los desafíos que presentan tanto los espacios físicos como digitales.

La capacitación permitió reflexionar sobre los riesgos en entornos virtuales, fortalecer las capacidades de detección y promover prácticas de acompañamiento basadas en el cuidado y el respeto garantizando un espacio formativo y de protección a los derechos de las adolescencias, mujeres y personas de la diversidad.

A cargo del taller estuvo Franco Dorado, Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación del Consejo Provincial de Mujeres. Se agradeció a las licenciadas Noelia Aguilar y Romina Ávila Carrera del Ministerio de Desarrollo Humano, por la articulación y el acompañamiento.

Estos encuentros forman parte de la política pública para la construcción de un Jujuy más justo, igualitario, seguro y libre de violencia basada en género en todos los ámbitos para todas las personas.