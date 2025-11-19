Concejales distinguieron la participación del atleta Ariel Benítez en el Sudamericano de Atletismo Master 2025

En un ameno encuentro entre los concejales: Gastón Millón, Blanca Ontiveros, María Galán y Melisa Silva, junto al Profesor Ariel Benítez, se realizó la entrega de la Minuta de Declaración N° 161, donde se destaca de Interés Municipal su participación en el XXII Sudamericano de Atletismo Master 2025, a realizarse en Santiago de Chile del 24 al 30 de noviembre.

El XXII Sudamericano de Atletismo Master 2025 cuenta con diferentes pruebas atléticas, como: pedestrismo en pista, en calle, marcha, salto en largo y salto en alto. En este caso, el Prof. Ariel Benítez va a competir en 10 km de pista, 8 km de cross country y 800 m de pista en velocidad.

En este sentido, la concejala Blanca Ontiveros, impulsora de la Minuta, declaró, “es importante realizar este reconocimiento, justamente el municipio trabaja mucho no sólo con el tema de servicios y obras, sino también con el deporte, en este caso tenemos la visita del profesor Benítez, que lo estamos reconociendo por su participación en el 22º Sudamericano de Atletismo. Para nosotros es importante reconocer a las personas que representan a Jujuy”.

Asimismo, la edil radical añadió: “El municipio apoya mucho todo lo que es este deporte, en todas las franjas etarias. En este caso adultos mayores; recién dijo el profesor que también trabaja en la Municipalidad y tuvieron la posibilidad de participar en Jujuy Corre, así que desearle el mayor de los éxitos en su participación en el país de Chile”.

Por su parte, Ariel Benítez, quien estuvo acompañado por el profesor Sergio Armata, agradeció a las autoridades: “La verdad es un entusiasmo total, porque es la primera vez -dentro de lo que es el municipio- que me dan este reconocimiento, diría a la actividad, más que a mi trayectoria. La actividad que desarrollo y que hoy estoy llevando a cabo que es el atletismo, en este caso el pedestrismo. Así que muy entusiasmado por el reconocimiento de las autoridades municipales y un agradecimiento enorme al Concejo Deliberante”.

Más adelante, el atleta mencionó su historial deportivo desde el año pasado, “de la participación que hice en las pruebas atléticas en Río Cuarto en Córdoba, la cual llegué a marcar un tiempo estimado para poder participar y clasificar en este sudamericano. Somos pocos en categoría máster y representantes de Argentina”.