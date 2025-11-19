Exitoso balance de la GEW 2025 en Jujuy

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, participó de la Global Entrepreneurship Week (GEW) 2025, un evento que convocó a emprendedores jujeños en el Centro Cultural Éxodo Jujeño.

Organizado por la Mesa del Ecosistema Emprendedor, el encuentro reunió a emprendedores, empresas, instituciones educativas y organismos públicos, con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y fortalecer la red emprendedora de la provincia.

Durante la jornada, el ministro Abud destacó el compromiso del Ministerio con el desarrollo y la consolidación del sector emprendedor, y subrayó la importancia de continuar generando herramientas de capacitación, financiamiento y asistencia técnica que permitan a los emprendedores expandirse hacia nuevos mercados.

Abud expresó que, “hay que aprovechar que tenemos muchos emprendedores. Ese es un gran valor que tiene nuestra provincia y que está muy bueno que se multipliquen todas estas actividades. Nosotros tenemos que brindar oportunidades para todos”.

En ese sentido, el funcionario remarcó que durante los años de gestión se impulsaron diversas políticas orientadas a dar oportunidades “a todas las actividades que impulsan la economía de Jujuy”. Además, anticipó, “vamos a reeditar todo esto y vamos a proyectar una visión a diez años, creando escenarios para que la provincia dé un nuevo salto”.

Respecto al trabajo articulado entre los distintos sectores sostuvo, “al final del día se trata de estar todos juntos. Este sistema global exige competitividad, y si no ponemos lo mejor de nosotros trabajando unidos, es muy difícil competir en este mundo”.

Asimismo, destacó el carácter internacional que está adquiriendo la producción emprendedora jujeña, “estamos mirando nuevas oportunidades y nos pone muy contentos que se formen estos ecosistemas emprendedores. Hoy Jujuy tiene como cliente al mundo; eso nos exige pensar muy bien qué vamos a hacer y cómo vamos a llegar con nuestras propuestas”.

La GEW 2025 presentó un programa integral de actividades, que incluyó charlas motivacionales, paneles de emprendedores y rondas de networking con empresas e instituciones aliadas, las cuales permitieron consolidar vínculos estratégicos y abrir nuevas oportunidades para emprendedores de toda la región.

La jornada contó además con la participación especial de Augusto Mustafa, fundador de la reconocida marca Elepants, quien compartió su experiencia y visión sobre el camino emprendedor, brindando un mensaje cargado de aprendizaje e inspiración.

El encuentro reafirmó la importancia de seguir construyendo un ecosistema dinámico y colaborativo. En este marco, el ministro Abud renovó el compromiso del Gobierno provincial con el fortalecimiento de una cultura emprendedora sólida, orientada al crecimiento económico y la generación de oportunidades para todos los jujeños.

Cabe destacar que la Mesa del Ecosistema Emprendedor está integrada por instituciones públicas y privadas representativas del sector, entre ellas: el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, el Club de Emprendedores, la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Universidad Nacional de Jujuy, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Fundación MINKA, la Unión de Empresarios, la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara PyME, Endeavor, la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios y White Connection. Todas ellas impulsan iniciativas destinadas a potenciar la actividad privada, emprendedora y PyME de la provincia.