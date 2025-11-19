“Huertas en Acción” brindó conocimientos y herramientas para el autoconsumo y la sustentabilidad

En el marco del cierre de temporada, la Dirección de Inclusión y Asistencia de la Municipalidad realizó un taller intensivo bajo la consigna “Huertas en Acción”, en el cual profesionales del organismo brindaron conocimientos y herramientas a los participantes para promover el autoconsumo y la sustentabilidad en el ámbito familiar.

Las instalaciones de Inlcusión y Asistenciade la Secretaría de Desarrollo Humano —ubicadas en 9 de Julio y Almirante Brown—, fueron sede de este curso teórico-práctico destinado a 120 inscriptos interesados en desarrollar una huerta en sus domicilios.

La subsecretaria Sandra Batistella participó de la actividad y destacó, “hemos visto mucho trabajo en las 150 Hectáreas y en el NIDO ARA General Belgrano. Ahora estamos realizando este taller presencial, gratuito y abierto a todas las personas interesadas”.

Asimismo, Battistella subrayó que “la huerta es una excelente oportunidad para una salida laboral, para aliviar la canasta básica cosechando verduras propias y también para contribuir al bienestar psicológico, reduciendo el estrés y los problemas cotidianos”.

Por su parte, Marisa García, titular de Inclusón y Asistencia, señaló, “estamos cerrando el año con estos talleres gratuitos e inclusivos, con los que buscamos afianzar los conocimientos y toda la información brindada durante el periodo”.

Agregó que “contamos con 120 personas inscriptas, divididas en grupos que asisten los lunes, martes y jueves. A quienes deseen realizar prácticas les proponemos visitar la huerta demostrativa del Parque Belgrano, en Alto Comedero, donde pueden ver de manera concreta cómo funciona una huerta”.

Finalmente, García explicó que “‘Huerta en Acción’ es justamente eso: quienes ya tienen huerta pueden fortalecer sus conocimientos, y quienes no, reciben herramientas para lograr el autoconsumo y la sustentabilidad en sus hogares”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/GlHdbQBHPDA