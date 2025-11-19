Noticias de Jujuy

INPROJUY reconoce a agencias destacadas en el marco de su Plan de Incentivos 2025

Jujuy
El Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy premió a las primeras agencias que superaron sus metas de recaudación, fortaleciendo el crecimiento del sector y el desarrollo provincial.

Durante una serie de visitas realizadas a agencias de San Salvador de Jujuy, San Pedro, Libertador General San Martín, Perico y otras localidades, representantes de INPROJUY destacaron el compromiso, esfuerzo y crecimiento sostenido de estos puntos de venta, que han demostrado un desempeño excepcional en materia de comercialización.

Desde la División de Juegos del Instituto, afirmaron: «Estamos orgullosos del desempeño de nuestras agencias. Su dedicación y responsabilidad se reflejan en los resultados alcanzados y en la confianza que día a día brindan a los jugadores. Este incentivo es un reconocimiento merecido a su labor».

El Plan de Incentivos 2025 es una iniciativa estratégica destinada a:

· Fortalecer el trabajo conjunto entre INPROJUY y las agencias oficiales.

· Promover la modernización y actualización tecnológica del sector.

· Mejorar la calidad de servicio al público.

· Estimular el compromiso con los objetivos institucionales y el desarrollo económico provincial.

La entrega de reconocimientos finalizó con un mensaje de motivación a todas las agencias, impulsándolas a continuar trabajando con entusiasmo para alcanzar nuevas metas y consolidar los logros durante el año.

Con esta acción, INPROJUY reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector y el acompañamiento permanente a cada una de las agencias que forman parte del sistema de juegos oficial de la provincia.

