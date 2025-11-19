La Legislatura sesionará el próximo 26 de noviembre

En reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, las autoridades de la Cámara de Diputados, junto a los presidentes de los bloques legislativos, resolvieron convocar a la 11 sesión ordinaria para el 26 de noviembre, a las 10.00 hs. con el fin de abordar los despachos emitidos por las distintas comisiones, así como algunos temas que quedaron pendientes en el orden del día de la sesión anterior. Además, está previsto el ingreso del Presupuesto 2026, para que tome estado parlamentario.

Concluida la reunión, el presidente del bloque Frente Cambia Jujuy, Santiago Jubert, explicó que el proyecto de Presupuesto, una vez ingresado, será remitido a la Comisión de Finanzas, que posteriormente convocará a un plenario de comisiones. Esto es habitual. Va a venir el equipo del Ministerio de Hacienda a explicarnos cuáles son los alcances, los objetivos y cuáles serán los destinos de los gastos fundamentales que contiene el presupuesto, detalló.

Respecto de la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias, Jubert señaló que se analizará si es necesario realizar una sesión extraordinaria para completar el tratamiento del Presupuesto. Lo vamos a informar en la próxima sesión, acotó.

Finalmente, adelantó que ya se trabaja en la Sesión Preparatoria para la jura de los nuevos diputados, que se llevará a cabo el 5 de diciembre.