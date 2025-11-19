La Municipalidad continúa capacitando a su personal en primeros auxilios pediátricos

Como parte de un ciclo de formación que se viene desarrollando para fortalecer las habilidades de respuesta ante emergencias, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizó una nueva capacitación en primeros auxilios pediátricos destinada al personal del CDI Tiempo de Juego, con el objetivo de mejorar la atención diaria de niños y niñas.

Con más detalles, Sergio Armata coordinador de Deportes y Hábitos Saludables, de la Secretaria de Desarrollo Humano, explicó “en esta ocasión, se desarrolló una propuesta enfocada en los primeros auxilios en el ámbito laboral, una iniciativa impulsada desde la Estación Saludable en articulación con la Secretaría de Desarrollo Humano, con la finalidad de acercar la capacitación al personal de las distintas instituciones del municipio capitalino, brindando herramientas prácticas y conocimientos esenciales para actuar ante situaciones de emergencia en el entorno de trabajo”.

Acompañando al personal del CDI “Tiempo de Juego”, añadió Armata, “se brindó una capacitación breve y práctica al personal sobre cómo actuar ante situaciones cotidianas que pueden presentarse tanto en el CDI como en el hogar. Por lo que se abordaron temáticas esenciales en cómo actuar ante un sangrado nasal en un niño, la correcta aplicación de la maniobra de Heimlich, cómo proceder frente a una convulsión, con el objetivo de fortalecer los conocimientos y brindar una respuesta rápida y segura”.

Luego la profesional en enfermería, Vilma Carrizo, resaltó que la idea es “incorporar conocimientos vinculados a primeros auxilios y las maniobras iniciales que deben realizarse antes de la llegada del servicio de emergencias, a través de un taller con la particularidad de estar enfocada en el área de pediatría, ya que la institución está destinada a la atención de niños y niñas de hasta 3 años de edad”.

Al respecto, Carrizo manifestó “los contenidos están centrados en primeros auxilios pediátricos, abordando temas como contusiones, los denominados TEC (traumatismos encéfalocraneanos), que revisten especial gravedad en la infancia, así como la identificación de signos de alarma. También se trabajaron situaciones de atragantamiento, la correcta aplicación de la maniobra de Heimlich y técnicas de RCP adaptadas a niños pequeños”.

Luego, la administradora del CDI, Susana Mayer destacó la importancia de estos encuentros para el personal municipal, “ya que permiten fortalecer habilidades, adquirir nuevas herramientas y generar espacios de reflexión”.

Y considero en este orden, “son espacios muy valiosos y necesarios para seguir creciendo en lo personal y profesional, ya que no se trata solamente de capacitar al personal que trabaja diariamente con niños pequeños, sino también de concientizarlos sobre la importancia del cuidado y la responsabilidad en su labor, siendo fundamental para reforzar el compromiso con la primera infancia”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Vbxq0pxmpVo