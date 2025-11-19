Muestra Pedagógica del CDI Santa Rita: Celebrando el Aprendizaje y la Creatividad

El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Santa Rita celebró recientemente una muestra pedagógica que destacó el trabajo realizado durante todo el año. Este evento, que se centró en un proyecto específico que reunió a docentes, niños y autoridades municipales para compartir los aprendizajes y logros alcanzados.

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, estuvo presente en el cierre del taller, donde destacó la importancia de estas iniciativas. “Visitar distintas instituciones educativas es siempre un placer. El esfuerzo de los profesionales en los CDI es fundamental para fomentar una mejor ciudadanía y cuidar de nuestra juventud”, expresó Altea, quien resaltó el compromiso de los educadores en la formación integral de los niños y adolescentes.

Zaira Almirón, docente del CDI, presentó el stand dedicado a los cinco sentidos, que fusionó el aprendizaje sensorial con actividades de huerta. “Los chicos experimentan aromas y texturas que enriquecen su educación. No solo se trata de tocar, sino de ver y sentir lo que nos rodea”, comentó Almirón, enfatizando la conexión emocional que se genera a través de estas experiencias.

Luciana Gira, administradora del CDI, también compartió su entusiasmo por el evento. “El cierre fue espectacular. Nuestros docentes han presentado proyectos increíbles, aunque solo podemos mostrar una parte de todo lo que hacemos durante el año. Agradezco al equipo de Desarrollo Humano y Educación por su apoyo constante”, afirmó Gira, resaltando el valor de la educación pública.

La muestra no solo fue un espacio de exhibición, sino un reflejo del compromiso del CDI Santa Rita por ofrecer una educación de calidad y por promover el desarrollo integral de sus estudiantes. La comunidad educativa se mostró unida y entusiasta, reafirmando su misión de seguir trabajando por el bienestar de los niños y su entorno.

Nota audiovisual: https://youtu.be/wrLmQCRZ2l4