Políticas públicas. El Plan Provincial de Alfabetización se consolida como política prioritaria en Jujuy

Con un trabajo sostenido entre equipos directivos, supervisores y agentes territoriales, el 100% de las instituciones educativas realiza acciones específicas.

El Ministerio de Educación de Jujuy alcanzó cobertura total del Plan Provincial de Alfabetización durante el año 2025.

Asimismo, la totalidad de los equipos supervisivos incorporó los lineamientos de alfabetización en sus planificaciones anuales, asegurando la continuidad pedagógica y el acompañamiento a las escuelas.

Este año, se consolidó también una red de 130 Escuelas Alfa distribuidas en todas las regiones educativas, con acompañamiento territorial focalizado y distribución de material didáctico específico. El fortalecimiento de la formación docente constituye otro de los pilares del Plan: en 2025, más de 1.200 docentes participaron en los Ateneos de Alfabetización, desarrollados en dos cohortes y casi 5.000 educadores participaron de los cursos “Neurociencias y emoción para enseñar” (a cargo de Hernán Aldana) y “Diseño Universal para el Aprendizaje” (junto a Silvana Corso).

En tanto, Jujuy fue sede del Encuentro Regional de Supervisores, organizado por el Ministerio de Educación en articulación con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, en el marco del cierre de la formación en alfabetización para equipos supervisivos de cinco provincias del norte argentino.

Desde la dimensión sociocomunitaria del Plan promueve la participación de 13 municipios alfabetizadores que desarrollan Plazas Socioeducativas, ferias, talleres y campañas de sensibilización.

Estas acciones fortalecen el vínculo entre escuela y comunidad, ampliando el alcance del proceso alfabetizador. En el marco del Programa Evaluar-Me 2025, se aplicaron dispositivos de evaluación en los tres niveles educativos. Además, se implementó un sistema de retroalimentación con docentes, directivos y agentes territoriales, mediante encuestas.

En 2025, la Alfabetización se consolidó como una política educativa estratégica para fortalecer los aprendizajes fundamentales desde la primera infancia.