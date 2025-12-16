El intendente Jorge participó del 8vo Encuentro de “Emprendedores con Impacto”

La jornada reunió a 19 emprendedores de la ciudad que forman parte del programa “Desarrollo de Gestión de Emprendimiento”, iniciativa orientada al acompañamiento y al impulso comercial de proyectos empresariales locales, desde el estadio inicial hasta la etapa de despegue productivo. En el marco del encuentro, el intendente Raúl “Chuli” Jorge hizo entrega de un recordatorio de la ciudad al empresario tucumano José Ramón, titular de un emprendimiento que integra laboralmente a más de 35 personas con discapacidad.

La secretaria de Planificación y Ambiente del municipio, Adriana Díaz, destacó el rol del Estado local en el acompañamiento al sector emprendedor y subrayó la importancia del trabajo articulado con el Instituto Minka. Señaló que desde el municipio se fomenta y acompaña al micromundo emprendedor, considerando al Instituto Minka como un socio estratégico del Club de Emprendedores municipal. En ese sentido, remarcó que constantemente se trabaja de manera conjunta a través de capacitaciones y acciones que integran lo público y lo privado desde distintas perspectivas.

Asimismo, Díaz sostuvo que acompañar a los emprendedores mediante diversas estrategias resulta fundamental, ya que aporta un valor agregado a cada proyecto y a la temática que cada emprendedor decide desarrollar. En este marco, resaltó la importancia de participar activamente, acompañar y fortalecer a los emprendedores locales, y señaló que el municipio forma parte de la Mesa del Emprendedurismo en la provincia de Jujuy, donde articula acciones junto a otras instituciones.

Por su parte, el gerente del Instituto Minka, Nicolás Villegas, explicó que se trata del octavo Encuentro de Emprendedores con Impacto y representa el evento de cierre anual de la fundación. Indicó que el objetivo principal es generar un espacio de encuentro y vinculación entre emprendedores, además de promover el espíritu con el cual nació Minka, basado en el desarrollo de emprendimientos de triple impacto.

Villegas detalló que durante la jornada se brinda un espacio en el escenario a emprendedores que se encuentran en proceso de desarrollo, quienes presentan su pitch, comparten cómo se están desarrollando, cuáles son sus objetivos, sus metas y hacia dónde proyectan su crecimiento.

Además, destacó el espacio denominado “Minka Inspira”, dedicado a la inclusión laboral de personas con discapacidad, contó con la participación de dos referentes: Pepe Ramón, empresario tucumano que incorpora en su empresa a personas con discapacidad y creó un bar 100 % inclusivo donde trabajan más de 35 personas, y Patricio Carrillo, referente de la Asociación Todos Juntos, quien expone sobre el trabajo que se desarrolla en la provincia de Jujuy en esta temática.

En cuanto a los emprendimientos participantes, Villegas explicó que más que por rubros, se los identifica por estadios de desarrollo, ya que algunos se encuentran en la fase inicial y otros en etapa de despegue. En función de ello, cada emprendedor presenta su pitch y expresa qué es lo que busca en esta instancia. En el escenario se presentan 19 emprendedores, seleccionados entre quienes participaron durante el año del programa “Desarrollo y Gestión de Emprendimiento”, mientras que a lo largo del año las actividades impulsadas por la fundación convocan a más de 1.500 asistentes.

Nota audiovisual: https://youtu.be/2BX7jjoF6Zs