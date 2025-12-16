Entrega de certificados de Ley Micaela en Yuto

La formación, destinada a agentes municipales y personal del Área de Salud, constituye una herramienta fundamental para la creación de espacios saludables, justos, inclusivos e igualitarios con perspectiva de género y libre de violencias dentro de las instituciones.

En un acto emotivo que se cumplió en la localidad de Yuto, la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro, encabezó la entrega de los certificados de la capacitación en Ley Micaela.

Es importante destacar la Ley Micaela como política pública esencial para la prevención de la violencia por motivos de género promoviendo y fortaleciendo las capacidades y roles de los trabajadores en los tres poderes del estado. Cabe recordar que la normativa N° 27.499 establece la obligatoriedad de la capacitación en género y violencia de género a todas las personas que desempeñen funciones el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Entrega de certificados de Ley Micaela

Esta actividad permitió a quienes se capacitaron convertirse en actores para la transformación de sus ámbitos laborales garantizando una atención más empática y con enfoque de derechos en la asistencia. Se reconoció especialmente el compromiso de los agentes valorando el esfuerzo colectivo para incorporar herramientas que contribuyan a una sociedad más justa y libre de violencias.

Se agradeció a la Directora del Hospital San Miguel de Yuto, Dra. Alejandra Derka, y a la referente del Área Género del Municipio de Yuto, Yésica Centeno.

Participó de la jornada el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado, y la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victora Zerpa, del Consejo Provincial de Mujeres.