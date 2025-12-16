Invitan a la 1ª Expo Venta Navideña de talleres municipales

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a la comunidad en general a participar de la 1ª Expo Venta Navideña, un espacio destinado a la exposición y comercialización de productos elaborados en los talleres de los Centros de Participación Vecinal (CPV), Centros Integradores Comunitarios (CIC) y Centros de Atención Municipal (CAM), pertenecientes a esta Unidad de Desarrollo Operativo.

La propuesta se desarrollará el miércoles 17 de diciembre, en el horario de 9:00 a 14:00, en el Paseo Pachamama, ubicado en calle Santiago del Estero (detrás de la ex Terminal de Ómnibus), y contará con la participación de numerosos talleristas barriales que ofrecerán al público una amplia variedad de producciones artesanales y artículos especialmente diseñados para las fiestas.

Participarán los siguientes espacios municipales: CPV Teresa de Calcuta, CPV Santa Ana, CPV 12 de Octubre, CPV Belgrano, CPV General Arias, CAM San Francisco, CAM Marcelino Musto y CIC Alberdi.

Durante la jornada, los vecinos podrán encontrar productos de artesanía y manualidades en general, fibroarte, marroquinería, amigurumi, arte mixto, reciclado, corte y confección, tejido, repostería, además de una destacada variedad de artículos navideños, como adornos, dulceros, galletas, panes y budines típicos de la época, entre otras propuestas.

Desde la organización se destacó que la realización conjunta de esta actividad resulta fundamental para promover el trabajo de los talleristas municipales, fortalecer la economía local y generar un espacio de encuentro con la comunidad, especialmente en el marco de las celebraciones de fin de año.