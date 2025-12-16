La Estación Saludable cerró el ciclo 2025 con una muestra artística y deportiva abierta a la comunidad

Alumnos y profesores que participaron durante el año de las clases y talleres de la Estación Saludable de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizaron el cierre del ciclo 2025 con una muestra artística y deportiva abierta a toda la comunidad, que contó con una importante concurrencia de familias.

En este marco, el coordinador del Departamento de Adultos, Sergio Armata, destacó el trabajo conjunto de profesores, instructores y alumnos que forman parte de la propuesta municipal. “Estamos concluyendo las actividades del ciclo 2025 con una divertida gala en la que participan muchas de las alumnas de las clases que se desarrollan durante todo el año. Esta muestra está destinada a toda la comunidad y estamos muy contentos por la gran concurrencia de las familias, que disfrutaron de los números que preparamos con música, baile y diversión”, expresó.

Seguidamente, Armata agradeció a los participantes, a las familias que acompañaron la jornada y a las autoridades de la Escuela Estanislao Zeballos por facilitar el uso de las instalaciones. “Durante el año disfrutamos de clases de gimnasia, bailes, bicicletas eléctricas, espectáculos folclóricos, atletismo y otras actividades que se desarrollan en la Estación Saludable. En esta oportunidad participaron más de 100 alumnos y alumnas”, señaló.

Finalmente, el coordinador informó que el cierre de actividades continuará el martes 16 con una cena de despedida a partir de las 20:30 horas, en una confitería del centro de la ciudad, e invitó a todos los integrantes de la Estación Saludable a sumarse a este encuentro de camaradería.

Nota audiovisual: https://youtu.be/sX75UwcoOSo