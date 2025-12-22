Alianza estratégica entre el Municipio y la Cruz Roja en capacitación y primeros auxilios

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, firmó un acuerdo de colaboración con la Cruz Roja Argentina, filial San Salvador de Jujuy, con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas de capacitación y formación destinadas a distintos sectores de la comunidad y del ámbito municipal.

El convenio establece la realización de actividades de capacitación para alumnos del Centro de Formación Profesional Municipal N°1, empleados del Parque Botánico, personal de otras dependencias municipales y del Concejo Deliberante. Las instancias formativas se llevarán adelante en las instalaciones del Parque Botánico Municipal Barón Schuell, las cuales fueron calificadas como aulas extensivas por el Ministerio de Educación de la Provincia, con un cupo de hasta veinte alumnos por capacitación.

Durante la firma, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó la importancia del trabajo articulado con instituciones de fuerte compromiso social y expresó, “todo esto tiene que ver con actitud de la Cruz Roja argentina, fundamentalmente delegación en Jujuy con representantes jóvenes, activos, solidarios y comprometidos, ‘Tony’ Villagra, Laurita Flores, que son activos protagonistas de esta delegación, y que, ante la propuesta de trabajar conjuntamente con el municipio, vamos a aportar espacios físicos para capacitaciones permanentes, agradecemos profundamente esta voluntad, porque en tiempos como los que vivimos, tenemos que estar activando todas aquellas organizaciones tan importantes como la Cruz Roja, para que estemos totalmente activos colaborando y capacitando a vecinos, a personal municipal, etc.”

Por su parte, el vicepresidente a cargo de la presidencia de la Cruz Roja Argentina, filial San Salvador de Jujuy, Antonio Alejandro Villagra, valoró el alcance del acuerdo y señaló, “es muy importante la firma de este convenio, que nos va a poder permitir tener una base local y brindar servicios de primeros auxilios tan importantes al momento de la emergencia. Tener el saber de salir de una situación de accidente, de una situación de atragantamiento, de cualquier situación que se son totalmente prevenibles, cuando se tiene los saberes que tenemos y la capacidad de preparar a la gente”.

Asimismo, Villagra remarcó el compromiso de la institución con la comunidad y agregó, “vamos a brindar servicio al personal municipal y a toda la comunidad en los diferentes lugares de que dispone la municipalidad, además de las coberturas y los eventos que tienen, que tenemos en nuestra ciudad. Con lo cual, también invitamos a la población a acompañar este emprendimiento, que es totalmente voluntario, a través de la asociación con la ayuda y la participación”.

Mediante este acuerdo, se busca formar al recurso humano en conocimientos específicos vinculados al manejo de áreas protegidas y, al mismo tiempo, promover saberes generales sobre sustentabilidad, turismo, accesibilidad y otras temáticas que contribuyan a fortalecer la capacidad operativa y el desempeño en las tareas cotidianas.

Nota audiovisual: https://youtu.be/LhuIl_Sn9RE