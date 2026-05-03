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Nueva Sesión Ordinaria en el deliberante capitalino

Jujuy

La sesión fue presidida por la Vicepresidenta 1º del Concejo Deliberante, Graciela Carrasco, quien una vez finalizada la misma, expresó: “Hoy se trataron varios temas de los diferentes bloques y se presentaron varios proyectos. Agradecer a mis pares concejales, la verdad que fue la primera sesión que presido, ya que el Dr. Gastón Millón está a cargo de la intendencia. Esa es la construcción de la democracia, para trabajar todos en conjunto y bregar por una sociedad mejor”.

Seguidamente, Graciela Carrasco destacó: “El debate ha sido interesante y está bueno que se debatan y se vean las cosas de la sociedad, porque es lo mejor que podemos hacer para quienes nos eligen, demostrar a la gente que estamos para trabajar, para ayudar y gestionar”.

Por último, la concejal justicialista remarcó: “Aprovecho la oportunidad para saludar a todos los empleados de Jujuy, del Concejo Deliberante y de la Municipalidad, desearles un feliz día para todos”.

Proyectos aprobados

Durante el transcurso de la sesión, concejales dieron curso favorable a la Minuta N° 12/2026, referente a declarar de Interés Cultural el proyecto Educativo Ciudadano MATTEO (Monitoreo Automatizado del Tiempo en Escuelas y Organismos), por su contribución a la innovación educativa, la ciencia ciudadana y la conciencia ambiental.

Del mismo modo, se aprobó la Minuta N° 14/2026, referente a declarar de interés Municipal, Social y Educativo el “130° Aniversario de la Escuela N°1 General Manuel Belgrano”.

Asimismo, se aprobó la Minuta N°15/2026, referente a declarar de Interés Municipal el Taller de Maestría y Cincelado Intensivo, a cargo del Maestro Orfebre Luis Darío Chávez, a realizarse el 2 y 3 de mayo en el taller El Toro Luna, ubicado en las 47 hectáreas del barrio Alto Comedero.

También la Minuta N°16/2026, referente a declarar de Interés Municipal el evento “Innovación, negocios y pensamiento estratégico aplicado a contextos reales”, a desarrollarse el día 15 de mayo, con la participación de Joaquín Vázquez y Beltrán Briones.

Por último, ediles también aprobaron la Minuta Nº 13 referente a declarar Ciudadana Ilustre a la señora Eugenia Puca, por su extensa y ponderable trayectoria como defensora de la tradición y Guardia de Honor en nuestra ciudad.

https://youtu.be/ZU_WOGqDf7E

También la Minuta N°16/2026, referente a declarar de Interés Municipal el evento “Innovación, negocios y pensamiento estratégico aplicado a contextos reales”, a desarrollarse el día 15 de mayo, con la participación de Joaquín Vázquez y Beltrán Briones.

Por último, ediles también aprobaron la Minuta Nº 13 referente a declarar Ciudadana Ilustre a la señora Eugenia Puca, por su extensa y ponderable trayectoria como defensora de la tradición y Guardia de Honor en nuestra ciudad.

https://youtu.be/ZU_WOGqDf7E

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