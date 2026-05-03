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Jujuy estuvo presente en 8vo Encuentro de Concejos Deliberantes del país

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Participaron cerca de 30 delegaciones con más de 80 concejales de distintas regiones del país, representando a todas las geografías argentinas: Patagonia, NOA, NEA, Cuyo y Centro. En la oportunidad se trabajaron los siguientes ejes temáticos: Salud Mental, Movilidad Urbana y cómo fortalecer la cercanía de los organismos parlamentarios comunales.

Al respecto, Gastón Millón destacó: “Hace un par de años se realizó la reunión de Legislaturas Conectadas y Concejos en Red aquí en San Salvador de Jujuy, y en esta ocasión la octava reunión se llevó a cabo en Río Gallegos. Se trataron varios ejes importantes, problemáticas que realmente afectan a distintas ciudades, más allá de la dimensión de las mismas”. Y continuó: “Había desde localidades muy pequeñas hasta ciudades, como ciudad de Buenos Aires. Se trataron temas transversales como movilidad urbana, que fue el tema fundamental; de salud mental y también lo de concejos de cercanía”.

Más adelante, el edil radical resaltó la importancia de participar en estos encuentros:  “En este tipo de reuniones, de congresos, uno tiene la posibilidad de ver no solamente las problemáticas en común, también mucho de las soluciones que se van aplicando y que se vinculan para poder entenderla y adaptarlas a las necesidades de San Salvador de Jujuy”.

“Se trataron proyectos que pueden ser adecuados o aplicables, que al ser dictado en las distintas ciudades, ya conocen más o menos los problemas o beneficios que pueden tener su aplicación. Por otro lado, las modalidades de trabajo, modernización, cercanía, comunicación, sistema de recuento y votación digital, hay varias iniciativas que nos estamos trayendo para ver de mejorar todo lo que tiene que ver -no solo con el funcionamiento del Concejo Deliberante-, sino también con la legislación”, concluyó.

Finalizada las charlas y debates de los diferentes temas, se procedió a la elección de la próxima sede, donde se eligió a la Villa de Merlo, en la provincia de San Luis, para realizar el 9no encuentro, a realizarse en el mes de septiembre. Además, quedó confirmada la sede de Bariloche para el próximo año.

https://youtu.be/Z-KEh5Xzr1c

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