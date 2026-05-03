Zoonosis brindará talleres y realizará operativos sanitarios en distintos puntos de la ciudad

Durante la semana se dictarán talleres de Tenencia Responsable de Mascotas en distintos establecimientos educativos de los barrios General Arias, Alto Comedero, Mariano Moreno y Malvinas. Estas capacitaciones apuntan a concientizar sobre el cuidado integral de los animales, incluyendo su alimentación, vacunación, higiene y control sanitario, aspectos clave para evitar enfermedades y mejorar la convivencia social.

Asimismo, el viernes 8 se realizarán operativos gratuitos de vacunación, registro y desparasitación en los barrios Cuyaya y Alto Comedero.

El cronograma detallado es el siguiente:

Lunes 4

Taller de Tenencia Responsable

Escuela N° 8 Escolástico Zegada

Monteagudo / Pje. 7 – Barrio General Arias

Desde las 17 hs

Martes 5

Taller de Tenencia Responsable

Escuela N° 431 Isabel la Católica – JIM N° 3

Catua 1630 – Alto Comedero

Desde las 16 hs

Miércoles 6

Taller de Tenencia Responsable

Colegio Antonio María Gianelli

Venezuela 1085 – Barrio Mariano Moreno

Desde las 9 hs

Jueves 7

Taller de Tenencia Responsable

Escuela San Juan Bautista de La Salle

Calle Roberto Sancho (Polideportivo) – Malvinas

Desde las 16 hs

Viernes 8

Operativo de Vacunación, Registro y Desparasitación

Plaza Constitución – Constitución y Gordaliza, Cuyaya

De 9 a 12 hs

Operativo de Vacunación y Registro

Av. 9 de Julio y Av. Pachamama – Alto Comedero

De 15 a 18 hs

Desde el municipio invitaron a los vecinos a participar activamente de estas propuestas, acercando a sus mascotas y sumándose a las acciones que buscan construir una comunidad más saludable y responsable.