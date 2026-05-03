Zoonosis brindará talleres y realizará operativos sanitarios en distintos puntos de la ciudad

Durante la semana se dictarán talleres de Tenencia Responsable de Mascotas en distintos establecimientos educativos de los barrios General Arias, Alto Comedero, Mariano Moreno y Malvinas. Estas capacitaciones apuntan a concientizar sobre el cuidado integral de los animales, incluyendo su alimentación, vacunación, higiene y control sanitario, aspectos clave para evitar enfermedades y mejorar la convivencia social.
Asimismo, el viernes 8 se realizarán operativos gratuitos de vacunación, registro y desparasitación en los barrios Cuyaya y Alto Comedero.
El cronograma detallado es el siguiente:
Lunes 4
Taller de Tenencia Responsable
Escuela N° 8 Escolástico Zegada
Monteagudo / Pje. 7 – Barrio General Arias
Desde las 17 hs
Martes 5
Taller de Tenencia Responsable
Escuela N° 431 Isabel la Católica – JIM N° 3
Catua 1630 – Alto Comedero
Desde las 16 hs
Miércoles 6
Taller de Tenencia Responsable
Colegio Antonio María Gianelli
Venezuela 1085 – Barrio Mariano Moreno
Desde las 9 hs
Jueves 7
Taller de Tenencia Responsable
Escuela San Juan Bautista de La Salle
Calle Roberto Sancho (Polideportivo) – Malvinas
Desde las 16 hs
Viernes 8
Operativo de Vacunación, Registro y Desparasitación
Plaza Constitución – Constitución y Gordaliza, Cuyaya
De 9 a 12 hs
Operativo de Vacunación y Registro
Av. 9 de Julio y Av. Pachamama – Alto Comedero
De 15 a 18 hs
Desde el municipio invitaron a los vecinos a participar activamente de estas propuestas, acercando a sus mascotas y sumándose a las acciones que buscan construir una comunidad más saludable y responsable.
Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.