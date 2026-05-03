Acompañamiento. Grupo de apoyo para madres, padres y familiares de personas con discapacidad

Se llevará el encuentro mensual del grupo de apoyo pensado para acompañar a familias, compartir experiencias y construir herramientas que mejoren la calidad de vida desde una mirada inclusiva.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral, convoca al encuentro mensual del Grupo de Apoyo para madres, padres y familiares de personas con discapacidad, correspondiente al mes de mayo.

Este espacio de encuentro, que se consolida mes a mes como un lugar de escucha, contención y construcción colectiva, vuelve a abrir sus puertas para quienes acompañan cotidianamente a personas con discapacidad. La propuesta busca fortalecer redes de apoyo, facilitar el intercambio de experiencias y brindar herramientas concretas para el día a día, desde un enfoque integral e inclusivo que pone en el centro el bienestar de las familias.

El encuentro será el viernes 8 de mayo, de 15:30 a 17:00 horas, en el Centro de Innovación Tecnológica (Ex Infinito por Descubrir), ubicado en Zorrilla de San Martín esquina Curupaití, San Salvador de Jujuy.

Para inscribirse: https://forms.gle/zm3ep5Rr29tcxaea7