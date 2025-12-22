Emprendedurismo. Se llevó adelante el Paseo Navideño del Ministerio de Desarrollo Humano

La actividad se enmarcó en las acciones orientadas al fortalecimiento del encuentro comunitario, la promoción de espacios de participación ciudadana y el acompañamiento a las familias jujeñas en el marco de las celebraciones de fin de año.

El Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Jujuy, a través de la Coordinación de Economía Comunitaria dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral, llevó adelante el Paseo Navideño, una propuesta abierta y gratuita que se desarrolló en la explanada del Centro Cultural Manuel Belgrano (Ex Vieja Estación).

La jornada contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, quien acompañó el recorrido junto a vecinas y vecinos por un espacio especialmente pensado para compartir, disfrutar y celebrar la Navidad desde una perspectiva inclusiva, cultural y comunitaria, en un entorno accesible y de cercanía.

El Paseo Navideño se enmarcó en las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Jujuy, orientadas a promover la integración social, el uso del espacio público y el fortalecimiento del tejido comunitario, con presencia territorial y enfoque de derechos.