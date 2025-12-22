Entrega de certificados y cierre del ciclo de talleres de formación en huertas saludables

La Dirección de Inclusión y Asistencia, realizó la entrega de certificados a los participantes de los talleres de huerta, en el marco del cierre anual de actividades. Cabe destacar que las propuestas, tuvieron como eje principal la capacitación en huertas saludables, promoviendo la formación de vecinos y vecinas en técnicas de cultivo y producción para el autoconsumo y brindar herramientas prácticas que mejoren la calidad de vida.

Durante la jornada, estuvo presente la subsecretaria de Desarrollo Humano, Sandra Batistella quien hizo referencia al acompañamiento a la directora del área municipal, Marisa García, “especialmente con la temática de huertas, que me encanta por todo el trabajo valioso que ella realiza”.

Y en esta ocasión, “participando de la entrega de certificados, luego de un mes intensivo de capacitación presencial, donde los participantes aprendieron a sembrar, cultivar y producir alimentos, ya sea para consumo familiar o como una herramienta de autosustento”.

Luego Marisa García, explicó “estamos cerrando el año con los talleres presenciales, específicamente con un taller intensivo que tuvo excelentes resultados, y muy gratificante ver la participación de personas que incluso vinieron desde lugares como Susques y otras localidades del interior de la provincia, lo que demuestra el interés y la necesidad de este tipo de capacitaciones”.

Remarcó “son talleres completamente gratuitos y abiertos a todo el público, lo que refuerza nuestro compromiso con la formación accesible y de calidad. En esta etapa del programa “Huertas en Acción”, y en el marco de las prácticas formativas, uno de los jóvenes participantes recibió su certificado, lo cual representa un momento muy significativo”.

En este orden, añadió “es emocionante escuchar las experiencias personales de cada uno de los asistentes, ya que reflejan el valor de estas capacitaciones, no solo en términos de aprendizaje, sino también como herramientas de transformación personal y comunitaria”.

Para el ciclo 2026, García estimó “se espera continuar fortaleciendo y ampliando cada una de las acciones que venimos desarrollando. La idea es seguir sumando nuevos objetivos en programas como “Huertas en Acción”, el “Desayuno Solidario”, el Banco de Órtesis y Prótesis, y el servicio de atención legal gratuita para todas las personas”.

“Con el compromiso de estar cerca de los vecinos, y brindar herramientas que abran nuevas oportunidades. Por lo que invitamos a todos los vecinos a acercarse a la Municipalidad, para realizar consultas y aprovechar estos talleres y servicios que realmente transforman vidas”, destacó.

Estimo García “el nuevo año que se avecina promete ser altamente positivo para nosotros, especialmente en este camino de aprendizaje y crecimiento comunitario. Invitamos a todos a sumarse y participar de los talleres, que brindan una capacitación valiosa. A todos, les deseamos unas muy felices fiestas y agradecida por acompañarnos”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/ihDRQIB1xrw